Расстояние от пункта А до пункта В теплоход проплыл против течения за 1 ч 48мин. На обратный путь из В до пункта А он затратил на 18 мин меньше. Скоростьтечения реки 2,4км/ч. найдите собственную скорост теплохода

Математика

Расстояние от пункта А до пункта В теплоход проплыл против течения за 1 ч 48мин. На обратный путь из В до пункта А он затратил на 18 мин меньше. Скоростьтечения реки 2,4км/ч. найдите собственную скорост теплохода

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