Расстояние от пункта А до пункта В теплоход проплыл против течения за 1 ч 48мин. На обратный путь из В до пункта А он затратил на 18 мин меньше. Скоростьтечения реки 2,4км/ч. найдите собственную скорост теплохода

Математика
Расстояние от пункта А до пункта В теплоход проплыл против течения за 1 ч 48мин. На обратный путь из В до пункта А он затратил на 18 мин меньше. Скоростьтечения реки 2,4км/ч. найдите собственную скорост теплохода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
возьмем скорость теплохода как х то получим систему уравнений (х-2.4)1.8=(х+2.4)1.5 1.8х-4.32=1.5х+3.6 0.3х=7.92 х=26.4  
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