из чисел 34 81 26 55 и 37 выберите два, разность которых делится на 5
Математика
из чисел 34 81 26 55 и 37 выберите два, разность которых делится на 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(81-26):5=11 вот и все
Гость:
81 - 26= 55 55 : 5 = 11
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