короткое сочинение(50-60слов) на тему :'зачем нужны устаревшие и книжные слова''

Гость: Гость:

Устаревшие слова делятся на две группы: историзмы и архаизмы. Историзмы – это слова, обозначающие прежние, не существующие теперь понятия, например: боярин, камзол, аршин, соха, алтын. В современном русском языке синонимов к историзмам нет. Историзмы употребляются в различных стилях для обозначения понятий определенной эпохи. Архаизмы – это устаревшие синонимы современных слов, например: длань (рука), ланиты (щёки), чело (лоб). Архаизмы используются в художественной литературе для создания убедительных картин исторической эпохи, для достоверности в передаче особенностей речи персонажей. Архаизмы могут также служить средством придания речи взволнованного, торжественного характера. Нередко архаизмы употребляются и как средство иронии, насмешки, шутки. Книжные слова придают окраску приподнятости, возвышенности или поэтичности тем понятиям, которые они обозначают. Высокие слова употребляются в торжественно-приподнятой речи – публицистике, художественной литературе.