хоть какую нибудь решите. СРОЧНО. В каком объеме воды необходимо растворить хлороводород, образующийся при слабом нагревании 234 г хлорида натрия с конц. раствором серной кислоты, чтобы получить 20%-ный раствор соляной кислоты....
Химия
хоть какую нибудь решите. СРОЧНО. В каком объеме воды необходимо растворить хлороводород, образующийся при слабом нагревании 234 г хлорида натрия с конц. раствором серной кислоты, чтобы получить 20%-ный раствор соляной кислоты. 88,81 мл раствора бромида калия (пл. 1,34) количественно прореагировали с 4,48 л хлора. Рассчитайте концентрацию -использованного раствора бромида калия. И дано напишите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
234г хг 2NaCl+H2SO4=Na2SO4+2HCl 117 73 М(NaCl)=58,5 х=234*73/117=146г m(p-pa)=m(в-ва)/w=146/0,2=730г m(Н2О)=730-146=584г V(Н2О)=584г/1г/мл=584мл V(p-pa)=88,81мл "ро"=1,34г/мл V(Cl2)=4,48л w(KBr)-? хг 4,48л 2KBr+Cl2=2KCl+Br2 238г 22,4 М(KBr)=119 х=238*4,48/22,4=47,6г m(p-pa)=88,81*1,34=119г w(KBr)=47,6/119=0,4 или 40%
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