хоть какую нибудь решите. СРОЧНО. В каком объеме воды необходимо растворить хлороводород, образующийся при слабом нагревании 234 г хлорида натрия с конц. раствором серной кислоты, чтобы получить 20%-ный раствор соляной кислоты....

Химия

хоть какую нибудь решите. СРОЧНО. В каком объеме воды необходимо растворить хлороводород, образующийся при слабом нагревании 234 г хлорида натрия с конц. раствором серной кислоты, чтобы получить 20%-ный раствор соляной кислоты. 88,81 мл раствора бромида калия (пл. 1,34) количественно прореагировали с 4,48 л хлора. Рассчитайте концентрацию -использованного раствора бромида калия. И дано напишите.

Автор: Гость