в 250 мл воды растворили 67,2 л (н.у.) хлороводорода. вычислите массовую долю хлороводорода в полученном растворе.

Химия

в 250 мл воды растворили 67,2 л (н.у.) хлороводорода. вычислите массовую долю хлороводорода в полученном растворе.

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