в 250 мл воды растворили 67,2 л (н.у.) хлороводорода. вычислите массовую долю хлороводорода в полученном растворе.
Химия
в 250 мл воды растворили 67,2 л (н.у.) хлороводорода. вычислите массовую долю хлороводорода в полученном растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m(H2O)=250мл*1г/мл=250г М(НСІ)=36,5 22,4л----------36,5г 67,2л-----------х х=67,2*36,5/22,4=109,5г масса (р-ра)=250+109,5=359,5г мас. доля=109,5/359,5=0,3 или 30%
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