Вычислить концентрацию соляной кислоты,образовавшегося при растворении 56 л хлороводорода в 500 г воды.
Химия
Вычислить концентрацию соляной кислоты,образовавшегося при растворении 56 л хлороводорода в 500 г воды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(HCl) = V(HCl)/Vm = 56/22,4 = 2,5 моль m(HCl) = M(HCl)*n(HCl) = 36,5*2,5 = 91,25 г. m(p-paHCl) = m(H2O)+ m(HCl) = 500 + 91,25 = 591,25 г W(HCl) = m(HCl)/m(p-paHCl) = 91.25/591,25 = 0,15 или 15%.
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