Вычислить концентрацию соляной кислоты,образовавшегося при растворении 56 л хлороводорода в 500 г воды.

Химия

Вычислить концентрацию соляной кислоты,образовавшегося при растворении 56 л хлороводорода в 500 г воды.

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