Если 2 + 3 = 10 7 + 2 = 63 6 + 5 = 66 Каков будет результат в следующем примере? 8 + 6 = ????
Алгебра
Если 2 + 3 = 10 7 + 2 = 63 6 + 5 = 66 Каков будет результат в следующем примере? 8 + 6 = ????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+3=10, 2+3=5 и умножаем на первое число, следовательно на 2 и получается 10. остальные так же. А значит 8+6=112
Гость:
2+3=20 2+3=5*2=10 7+2 -> 7+2=9*7=63 6+5=66 -> 6+5=11*6=66 8+6=? -> 8+6=14*8=112 ОТВЕТ: 112
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