1.Какие свойства рвенства помогут упростить уравнение ? (8c-1)*5=235 (4n+12)/8=136 Выполни такие упрощения . 2) Закончи уравнение 2.Реши задачу , рационально подобрав числа . Маша взялась ухаживать за курами и кроликами . Все...
Математика
1.Какие свойства рвенства помогут упростить уравнение ? (8c-1)*5=235 (4n+12)/8=136 Выполни такие упрощения . 2) Закончи уравнение 2.Реши задачу , рационально подобрав числа . Маша взялась ухаживать за курами и кроликами . Всего у её подшефных 35голов и 94 ноги . Сколько у Маши кур и сколько кроликов ? 2) Эту задачу можно решить , выполнив некоторые действия . Подумай и постарайся найти такой способ решения . При затруднении ответь на такие вопросы : Сколько у Маши всего животных ? Если бы все животные были курами , сколько бы у них было ног ? Почему в действительности ног больше ? 3.выполни указанные действия . 6005*65-78/23, 3328/64+7936/64 2) Подчеркните Выражения ,каторые можно , не изменяя числа и действия , преобразовать так , чтобы их значения не изменялись . 3) Выполни эти преобразования и проверь правильность выбора . 4) Составь свои выражения , в которых возможно выполнить такие преобразования . Сделай проверну . 4. Подбери натуральные числа так , чтобы было верным неравинство a+b больше a *b . постарайся найти несколько решений . 2.Каким натуральным числам могут быть равны a и b , если известно , что a/ b =a*b ? Найди несколько решений .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (8c-1)*5=235 (4n+12)/8=136 8с-1=47 4n+12=1088 умножение обоих частей неравенства на число 8с=48 4n=1076 перенесение числа за знак равенства с=6 n=269 умножение обоих частей неравенства на число 2) возьмем за у кол-во куриц, а за х-кроликов у кроликов 4 лапы а у куриц-2 значит уранение: 4х+2у=94 х+у=35 из этой системы находим что кол-во кроликов-12 а куриц 23 3) первое выражение сократить нельзя второе (3328+7936)/64=11264/64=176 4) допустим 1+2>1*2 1+3>1*3 и так далее 5) если b=1 то а могут быть все натуральные значения
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