Сколько граммов содержится: а)в половине килограма: б)в четрверти килограмма: в)в одной сотой килограмма: г)в восеммнадцати сотых килограмма?
Математика
Сколько граммов содержится: а)в половине килограма: б)в четрверти килограмма: в)в одной сотой килограмма: г)в восеммнадцати сотых килограмма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое: 500 грамм Второе: 250 грамм Третье: 10 грамм Четвертое: 180 грамм
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