что быстрее нагревается вода или суша
Українська література
что быстрее нагревается вода или суша
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
суша,но это смотря какая глубина что море,океан,лужа,пруд,озеро и т.д.Вода, но смотря лужа
Гость:
Конечно суша которая находиться на поверхности земли . вода плохо нагреваемая.
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