На какой из перечисленных территорий зарегистрированы наиболее низкие температуры января? 1) Республика Якутия 2)Приморский край 3)Хабаровский край 4)Республика Бурятия
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На какой из перечисленных территорий зарегистрированы наиболее низкие температуры января? 1) Республика Якутия 2)Приморский край 3)Хабаровский край 4)Республика Бурятия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -47 градусов 2)-46-48 градусов 3) -46 градусов 4)-35-52 градуса ======================================================================== это максимально низкие температуры в этих Гос-вах
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