На какой из перечисленных территорий зарегистрированы наиболее низкие температуры января? 1) Республика Якутия 2)Приморский край 3)Хабаровский край 4)Республика Бурятия

Українська література
На какой из перечисленных территорий зарегистрированы наиболее низкие температуры января? 1) Республика Якутия 2)Приморский край 3)Хабаровский край 4)Республика Бурятия
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -47 градусов 2)-46-48 градусов 3) -46 градусов 4)-35-52 градуса  ======================================================================== это максимально низкие температуры в этих Гос-вах 
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