На какой из перечисленных территорий зарегистрированы наиболее низкие температуры января? 1) Республика Якутия 2)Приморский край 3)Хабаровский край 4)Республика Бурятия

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На какой из перечисленных территорий зарегистрированы наиболее низкие температуры января? 1) Республика Якутия 2)Приморский край 3)Хабаровский край 4)Республика Бурятия

Автор: Гость