чому ліси австралії займають незначні площі?
Биология
чому ліси австралії займають незначні площі?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно потому,что материк относительно небольшой,находится на открытой местности посреди океана,откуда дуют ветры.Вот они и есть причиной того,что большая часть семенного материала данной жизненной формы растений уносится в открытый океан
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