Марина,Павлик и Миша собирали грибы.Марина нашла 5/14 всех грибов.Павлик - 3/8 остатка, а Миша - остаток,45 грибов. Сколько всего грибов собрали дети?
Математика
Марина,Павлик и Миша собирали грибы.Марина нашла 5/14 всех грибов.Павлик - 3/8 остатка, а Миша - остаток,45 грибов. Сколько всего грибов собрали дети?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миша нашел 45 грибов или 5/8 45 делим на 5 получаем 1/8 равна 9. Дальше мы 9*3 получаем 27. 27+45 равно 72 гриба нашли Миша и Павлик. дальше сама
Гость:
Павлик нашел (5/14)*(3/8)=27/112 всех грибов, Марина 40/112, а Миша (112-40-27)/112=45/112 это составляет 45 грибов, значит всего грибов собрали 45/(45/112)=112
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