тип реакции : 1.Mg+ O2 2.CuSO4 + NaOH 3.Cu(OH)2 4.Zn+H2SO4 5.BaCl2 + H2SO4

Гость: Гость:

1. реакция соединения (из простых получается сложное) 2. реакция обмена ( сложные вещества меняются катионами) 3. реакция разложения ( сложное распадается на простые. тут при нагревании) 4. реакция замещения (простое на место сложного с выделением Н2) 5. обмена