тип реакции : 1.Mg+ O2 2.CuSO4 + NaOH 3.Cu(OH)2 4.Zn+H2SO4 5.BaCl2 + H2SO4

Химия
тип реакции : 1.Mg+ O2 2.CuSO4 + NaOH 3.Cu(OH)2 4.Zn+H2SO4 5.BaCl2 + H2SO4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)присоединение 2) реакция обмена 3) реакция разложения 4)присоединения 5) обмена
Гость:
1. реакция соединения (из простых получается сложное) 2. реакция обмена ( сложные вещества меняются катионами) 3. реакция  разложения ( сложное распадается на простые. тут при нагревании) 4. реакция замещения (простое на место сложного с выделением Н2) 5. обмена 
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