дно бассейна имеет форма прямоугольника со сторонами 5м и 10м. дно бассейна выложино квадратными плитками со стороной 20см верно дно бассейна израсходовано меньше чем 1200 плиток
Математика
дно бассейна имеет форма прямоугольника со сторонами 5м и 10м. дно бассейна выложино квадратными плитками со стороной 20см верно дно бассейна израсходовано меньше чем 1200 плиток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)найдём площадь дна 5*10=50 кв м 2)найдём площадь 1 плитки 20*20=400 кв см 3)сколько нужно плиток чтобы выложить дно? 50 кв м =500000 кв см,значит 5 00000:400=1250 плиток Ответ: не верно,что израсходовано меньше 1200 плиток
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