сравните учения лютерп и ж.кальвина. какое из них сыграло большую роль в формировании современной цивилизации запада?

Обществознание
сравните учения лютерп и ж.кальвина. какое из них сыграло большую роль в формировании современной цивилизации запада?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, большую. Протестантские учения разных направлений были прежде всего восприняты формирующимся новым классом - буржуазией. И именно на основе протестантской этики возникли новые отношения, сформировались уже не феодальные, а буржуазные государства.
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