сравните учения лютерп и ж.кальвина. какое из них сыграло большую роль в формировании современной цивилизации запада?
Обществознание
сравните учения лютерп и ж.кальвина. какое из них сыграло большую роль в формировании современной цивилизации запада?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, большую. Протестантские учения разных направлений были прежде всего восприняты формирующимся новым классом - буржуазией. И именно на основе протестантской этики возникли новые отношения, сформировались уже не феодальные, а буржуазные государства.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Через вершину прямого угла С равнобедренного прямоугольного треугольника АВС проведена плоскость альфа параллельная гипотенузе и составляющая с кат...
Математика
Марина,Павлик и Миша собирали грибы.Марина нашла 5/14 всех грибов.Павлик - 3/8 остатка, а Миша - остаток,45 грибов. Сколько всего грибов собрали дети?