почему мужская стерильност оказывается полезной при селекции некоторых культур?

Биология
почему мужская стерильност оказывается полезной при селекции некоторых культур?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понятие селекции, современные достижения в этой области. Применение цитоплазматической мужской стерильности. Полиплоидия и отдалённая гибридизация в селекции растений. Причины стерильности отдаленных гибридов в отсутствие парности..
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