почему мужская стерильност оказывается полезной при селекции некоторых культур?
Биология
почему мужская стерильност оказывается полезной при селекции некоторых культур?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понятие селекции, современные достижения в этой области. Применение цитоплазматической мужской стерильности. Полиплоидия и отдалённая гибридизация в селекции растений. Причины стерильности отдаленных гибридов в отсутствие парности..
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
сравните учения лютерп и ж.кальвина. какое из них сыграло большую роль в формировании современной цивилизации запада?
Геометрия
Через вершину прямого угла С равнобедренного прямоугольного треугольника АВС проведена плоскость альфа параллельная гипотенузе и составляющая с кат...