Валя прочитала 5/12 журнала и еще 6 страниц,после чего Вале осталось прочитать 4/15 журнала.Сколько страниц в журнале?
Математика
Валя прочитала 5/12 журнала и еще 6 страниц,после чего Вале осталось прочитать 4/15 журнала.Сколько страниц в журнале?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 двенадцатых+4 пятнадцатых=10двадцать седьмых 10 двадцать седьмых+6=16 двадцать седьмых ответ:16 двадцать седьмых
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
в первой сумке 2кг.апельсинов а во второй 5кг. на сколько килограммов апельсинов больше во второлй сумке чем в первой. построй схему.
Математика
дно бассейна имеет форма прямоугольника со сторонами 5м и 10м. дно бассейна выложино квадратными плитками со стороной 20см верно дно бассейна израс...