Валя прочитала 5/12 журнала и еще 6 страниц,после чего Вале осталось прочитать 4/15 журнала.Сколько страниц в журнале?

Математика

Валя прочитала 5/12 журнала и еще 6 страниц,после чего Вале осталось прочитать 4/15 журнала.Сколько страниц в журнале?

Автор: Гость