окружность арены во всех цирках мира имеет длину 40,8. Найдите диаметр и площадь арены(п=3)
Математика
окружность арены во всех цирках мира имеет длину 40,8. Найдите диаметр и площадь арены(п=3)
Ответ(ы) на вопрос:
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С=ПD 40.8=3D D=13.6 S=Пr^2=3*(13.6/2)^2=138.72
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