на овощебазе 300кг овощей. Из них 230 кг моркови и картошки, а 200кг лука и картошки.Сколько на овощебазе моркови,лука и картошки?
Математика
на овощебазе 300кг овощей. Из них 230 кг моркови и картошки, а 200кг лука и картошки.Сколько на овощебазе моркови,лука и картошки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько лука? 300-230=70 кг 2)сколько картошки? 200-70=130 кг 3)сколько морковки? 230-130=100 кг проверка: 70+100+130=300 кг всего
Гость:
Морковь и картошка - 230 кг Лука и картошки - 200 кг Всего - 300кг Ск.-? каждый 1) 300-230=70 кг - лука 2) 300-200=100 кг - морковки 3) 230-100=130 кг -картошки Ответ : 70кг- лука , 100кг-морковки ,130кг-картошки Проверка 130+100+70=300 кг
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