на овощебазе 300кг овощей. Из них 230 кг моркови и картошки, а 200кг лука и картошки.Сколько на овощебазе моркови,лука и картошки?

Математика

на овощебазе 300кг овощей. Из них 230 кг моркови и картошки, а 200кг лука и картошки.Сколько на овощебазе моркови,лука и картошки?

Автор: Гость