известно, что: a/b=1,5 Найти: b2a, b/3а+2b, а+2b/а+b

Математика
известно, что: a/b=1,5 Найти: b2a, b/3а+2b, а+2b/а+b
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a/b=1.5        a=1,5b b2a=b*2*1.5b=b*3b=3b в квадрате
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