Найдите, какое количество (моль) сульфата можно получить из 260 г цинка, содержащего 20% примеси при обработке его раствором серной кислоты.
Химия
Найдите, какое количество (моль) сульфата можно получить из 260 г цинка, содержащего 20% примеси при обработке его раствором серной кислоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Zn + H2SO4=ZnSO4+H2 (1) m(Zn)=260*0.8=208(г) n(Zn)=208/65=3.2(моль) Из р-ции (1) следует,что 1(моль)Zn=1(моль)ZnSO4=3.2моль Ответ: n(ZnSO4)=3.2 моль
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