Найдите, какое количество (моль) сульфата можно получить из 260 г цинка, содержащего 20% примеси при обработке его раствором серной кислоты.

Химия

Найдите, какое количество (моль) сульфата можно получить из 260 г цинка, содержащего 20% примеси при обработке его раствором серной кислоты.

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