напишите уравнения реакций которые используют для получения аммиака а) в промышлености
Химия
напишите уравнения реакций которые используют для получения аммиака а) в промышлености
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В промышленности аммиак получают из воздуха: N2+3H2 = 2NH3 лабораторно, обычно так: HN4Cl + NaOH = NaCl + NH3 + H2O
Гость:
N2(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г) + 91,84 кДж
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