Сколько граммов тринитроглицерина можно получить из 46 гр. глицерина??? Зарание Спасибо!!!

Химия
Сколько граммов тринитроглицерина можно получить из 46 гр. глицерина??? Зарание Спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H5(oh)3 + 3HNO3-->C3H5(ONO2)3 + 3H2O (H2SO4-катализатор) n(C3H5(OH)3)=46/92=0,5моль n(C3H5(OH)3)=n(C3H5(ONO2)3)=0,5моль m(C3H5(ONO2)3)=M*n=179*0,5=89,5г Ответ: m(C3H5(ONO2)3)=89,5г
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