Турист прошёл за первый день 18 км, что состовляет 6/5 пути, который он должен пройти во второй день. Сколько км должен пройти турист за эти два дня?
Математика
Турист прошёл за первый день 18 км, что состовляет 6/5 пути, который он должен пройти во второй день. Сколько км должен пройти турист за эти два дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18:6*5=15(км)-прошёл во 2 день. 18+15=33(км)-всего. Ответ:33км.
Гость:
составим пропорцию: [latex]\frac{6}{5}[/latex] - 18 км 1 - х км 1) [latex]x=18:\frac{6}{5}=18\cdot\frac{5}{6}=\frac{90}{6}=15[/latex] (км) - должен пройти турист во II день. 2) 18+15=33 (км) - должен пройти турист за 2 дня. Ответ: 33 км должен пройти турист за два дня.
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