Турист прошёл за первый день 18 км, что состовляет 6/5 пути, который он должен пройти во второй день. Сколько км должен пройти турист за эти два дня?

Математика

Турист прошёл за первый день 18 км, что состовляет 6/5 пути, который он должен пройти во второй день. Сколько км должен пройти турист за эти два дня?

Автор: Гость