под действием силы в 20 Н тело движется с ускорением 0,4 м/с2. С каким ускорение будет двигаться это тело под действием силы в 50Н
Физика
под действием силы в 20 Н тело движется с ускорением 0,4 м/с2. С каким ускорение будет двигаться это тело под действием силы в 50Н
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воспользуемся вторым законом Ньютона: ma=F Где m - Масса тела (кг), a - ускорение (м/с^2), F - Сила (Н или кг·м/с2 ), действующая на тело. Найдём массу тела. m=F/a m=20H/0,4m/c^2 m=50кг Подставим это в ту же формулу, но уже с новыми значениями. a=F/m а=50Н/50кг а=1м/с^2
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