С приусадебного участка сначала собрали 8вёдер картофеля по 6 кг в каждом,а потом ещё 4 ведра ,масса всего картофеля 68 кг , чему равна масса картофеля в каждом из четырёх вёдер?
Математика
С приусадебного участка сначала собрали 8вёдер картофеля по 6 кг в каждом,а потом ещё 4 ведра ,масса всего картофеля 68 кг , чему равна масса картофеля в каждом из четырёх вёдер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)сколько картофеля в 8 вёдрах? 8*6=48 кг 2)сколько картофеля в 4 вёдрах? 68-48=20 кг 3)сколько картофеля в каждом из 4 вёдер? 20:4=5 кг
Гость:
сначала - 8 в. по 6кг в каждом потом - 4в.---? Всего:68кг Решение. 1). 8 х 6=48(кг)- всего сначала 2).68 - 48=20(кг)-всего потом 3).20 : 4=5(кг)- в каждом из 4-х вёдер Ответ: в каждом из 4-х вёдер было по 5 кг картофеля -
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