СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМу " МЕЛОДИЯ ДУША МУЗЫКИ" очень надо помогите

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Все мы слушаем музыку. Классика, джаз и современная музыка нравится разным людям. Мы слышим музыку везде: на улице, дома, во дворе и даже в транспорте. В детстве каждому из нас пела колыбельбые мама. Именно от неё мы услышали первую мелодию. Мелодия составляет музыку. Несколько мелодий переплетаются образуя музыку. А ведь многие композиторы, как Бах, Классен, Шипен и др. научились сами создавать музыку. Музыка будет литься в сердцах людей всегда.