Придумайте пять дробей у которых числитель на 3 меньше знаменателя Запишите пять дробей у которых числитель в 3 раза больше знаменателя

Математика
Придумайте пять дробей у которых числитель на 3 меньше знаменателя Запишите пять дробей у которых числитель в 3 раза больше знаменателя
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
числитель на 3 меньше знаменателя : 6/9  43/47  129/132  1/4  77/80 числитель в 3 раза больше знаменателя: 18/6;  66/22; 105/35  96/32    81/27
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМу " МЕЛОДИЯ ДУША МУЗЫКИ" очень надо помогите
Ответить
Геометрия
найдите больший угол параллелограмма если два его угла относятся как 5:7.Ответ дайте в градусах.
Ответить
Физика
под действием силы в 20 Н тело движется с ускорением  0,4 м/с2. С каким ускорение будет двигаться это тело под действием силы в 50Н
Ответить
Математика
С приусадебного участка сначала собрали 8вёдер картофеля по 6 кг в каждом,а потом ещё 4 ведра ,масса всего картофеля 68 кг , чему равна масса карто...
Ответить
Математика
Турист прошёл за первый день 18 км, что состовляет 6/5 пути, который он должен пройти во второй день. Сколько км должен пройти турист за эти два дн...
Ответить