Придумайте пять дробей у которых числитель на 3 меньше знаменателя Запишите пять дробей у которых числитель в 3 раза больше знаменателя

Математика

Придумайте пять дробей у которых числитель на 3 меньше знаменателя Запишите пять дробей у которых числитель в 3 раза больше знаменателя

Автор: Гость