Придумайте пять дробей у которых числитель на 3 меньше знаменателя Запишите пять дробей у которых числитель в 3 раза больше знаменателя
Математика
Придумайте пять дробей у которых числитель на 3 меньше знаменателя Запишите пять дробей у которых числитель в 3 раза больше знаменателя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
числитель на 3 меньше знаменателя : 6/9 43/47 129/132 1/4 77/80 числитель в 3 раза больше знаменателя: 18/6; 66/22; 105/35 96/32 81/27
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