СОСТАВИТЬ ИХ ФОРМУЛЫ.SO3,P2O5,N2O5-кислотные CuO,Fe2O3,FeO,Li2O-основные
Химия
СОСТАВИТЬ ИХ ФОРМУЛЫ.SO3,P2O5,N2O5-кислотные CuO,Fe2O3,FeO,Li2O-основные
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я так понял, нужно составить формулы кислот и оснований соответствующих оксидов? Тогда так: SO3 -H2SO4 -серная кислота P2O5 - H3PO4 - фосфорная кислота N2O5 - сам кислоту не образует, но возможна реакция с водой с образованием HNO3 - азотной кислоты. Cuo - Cu(OH)2 Fe2O3 - Fe(OH)3 FeO - FE(OH)2 Li2O - LiOH - гидроксиды меди, железа(3), железа(2), лития соответственно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Придумайте пять дробей у которых числитель на 3 меньше знаменателя Запишите пять дробей у которых числитель в 3 раза больше знаменателя
Геометрия
Физика
под действием силы в 20 Н тело движется с ускорением 0,4 м/с2. С каким ускорение будет двигаться это тело под действием силы в 50Н