 СОСТАВИТЬ ИХ ФОРМУЛЫ.SO3,P2O5,N2O5-кислотные CuO,Fe2O3,FeO,Li2O-основные

Гость: Гость:

я так понял, нужно составить формулы кислот и оснований соответствующих оксидов? Тогда так: SO3 -H2SO4 -серная кислота P2O5 - H3PO4 - фосфорная кислота N2O5 - сам кислоту не образует, но возможна реакция с водой с образованием HNO3 - азотной кислоты. Cuo - Cu(OH)2 Fe2O3 - Fe(OH)3 FeO - FE(OH)2 Li2O - LiOH - гидроксиды меди, железа(3), железа(2), лития соответственно