2. При действии избытка натрия на раствор пропилового спирта в бензоле массой 200 г выделился водород объемом 8,4 л (н. у.). Вычислите массовую долю (в %) спирта в растворе.

Химия

2. При действии избытка натрия на раствор пропилового спирта в бензоле массой 200 г выделился водород объемом 8,4 л (н. у.). Вычислите массовую долю (в %) спирта в растворе.

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