2. При действии избытка натрия на раствор пропилового спирта в бензоле массой 200 г выделился водород объемом 8,4 л (н. у.). Вычислите массовую долю (в %) спирта в растворе.
Химия
2. При действии избытка натрия на раствор пропилового спирта в бензоле массой 200 г выделился водород объемом 8,4 л (н. у.). Вычислите массовую долю (в %) спирта в растворе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]2C_3H_7OH+2Na=2C_3H_7ONa+H_2[/latex] n(H2)=8.4/22.4=0.375моль n(C3H7OH)=0.375*2=0.75моль m(C3H7OH)=0.75*60=45г W(C3H7OH)=45/200*100%=22,5%
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