история создания стихотворения она сидела на полу

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Написано произведение не позднее апреля 1858 г. (цензурное разрешение РБ помечено 17 мая 1858 г.). Л.Н.Толстой пометил это стихотворение буквами «Т.Ч.» (Тютчев. Чувство). Произведение было впервые опубликовано в 1858 году, и современники Ф.И.Тютчева отметили несомненные идейно-художественные достоинства стихотворения: - объективное раскрытие мира чувств любимой через их внешнее проявление: «Она сидела на полу и груду писем разбирала…»; - муки совести, тоска и отчаяние лирического героя (трагическая тональность): «Стоял я молча в стороне/И пасть готов был на колени, - /И страшно грустно стало мне,/Как от присущей милой тени»; - фрагментарный характер текста; - парадоксальные лексические сочетания: «страшно грустно»; - внешняя незавершенность при внутренней цельности; - символика: письма – символ части прожитой человеческой жизни; - метафора («души смотрят»); - оксюморон («страшно грустно стало»); - эпитеты («чудно глядела», «горестных минут», «милой тени»); - сравнения («как остывшую золу», «глядела, как души смотрят с высоты на ими брошенное тело…», «как от присущей милой тени»);