Сумма двух чисел равна 348.Второе число на 6 больше, чем 80%первого числа.Найдите первое число.
Математика
Сумма двух чисел равна 348.Второе число на 6 больше, чем 80%первого числа.Найдите первое число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть имеем два числа x и y, тогда x+y=348 0,8x-y=6 y=348-x 0,8x-(348-x)=6 0,8x-348+x=6 1,8x=342 x=190 - первое число
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