На трех деревьях уселись 36 галок. Когда с первого дерева перелетели на второе 6 галок, а со второго перелетели на третье четыре галки, то на всех трех деревьях галок оказалось поровну. Сколько галок первоначально сидело на каж...
История
На трех деревьях уселись 36 галок. Когда с первого дерева перелетели на второе 6 галок, а со второго перелетели на третье четыре галки, то на всех трех деревьях галок оказалось поровну. Сколько галок первоначально сидело на каждом дереве?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 36:3=12(г) - стало сидеть на каждом дереве, после пересадки. 2) 12+6=18(г) - было на првом дереве 3) 12-6+4=10(г)-было на втором дереве 4) 36-(18+10)=8(г) - было на третьем дереве. Ответ: 18, 10, 8.
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