Перечислите области применения алкинов

Химия
Перечислите области применения алкинов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для получения всяких других органических важных веществ, ацителен при сварке, для получения растворителей, каучука, уксусной кислоты и ацетона и так далее...
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