Перечислите области применения алкинов
Химия
Перечислите области применения алкинов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
для получения всяких других органических важных веществ, ацителен при сварке, для получения растворителей, каучука, уксусной кислоты и ацетона и так далее...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
При прокаливании 100г карбоната какого металла масса твёрдого осадка будет наибольшей? А)Магния В)Бария Д)Цинка Б)Кальция Г)Стронция
История
На трех деревьях уселись 36 галок. Когда с первого дерева перелетели на второе 6 галок, а со второго перелетели на третье четыре галки, то на всех ...
Математика
у двух сельскохозяйственных предприятий было 3560 т удобренийй. после того как одно из предприятий продало другому 60 тудобрений, него всё ещё оста...