При прокаливании 100г карбоната какого металла масса твёрдого осадка будет наибольшей? А)Магния В)Бария Д)Цинка Б)Кальция Г)Стронция
Химия
При прокаливании 100г карбоната какого металла масса твёрдого осадка будет наибольшей? А)Магния В)Бария Д)Цинка Б)Кальция Г)Стронция
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это все двухвалентные металлы, следовательно, масса осадка будет наибольшей у той соли у которой металл имеет наибольшую молярную массу, т.е В) барий
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