Сочинение рассуждение по теме: "Что такое долг, совесть и честь?"
Литература
Сочинение рассуждение по теме: "Что такое долг, совесть и честь?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Долг человек отдаёт родине, когда в любую минуту готов её защитить. Совесть есть тогда, небоишься признать свои ошибки. А честь в наше время имеют немногие. Когда ты можешь помочь другим людям и не оставить их в беде к тебе прийдёт и честь, люди будут тебя уважать.
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