Сочинение рассуждение по теме: "Что такое долг, совесть и честь?"

Гость: Гость:

Долг человек отдаёт родине, когда в любую минуту готов её защитить. Совесть есть тогда, небоишься признать свои ошибки. А честь в наше время имеют немногие. Когда ты можешь помочь другим людям и не оставить их в беде к тебе прийдёт и честь, люди будут тебя уважать.