2 - cos 2x + 3 sin x = 0
Алгебра
2 - cos 2x + 3 sin x = 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
cos(2x)=1-2sin^2(x) 2-(1-2sin^2(x))+3sinx=0 2-1+2sin^2(x)+3sin(x)=0 2sin^2(x)+3sin(x)+1=0 D=9-8=1 Объединение : sin(x)=(-3+1)/4=-1/2 sin(x)=(-3-1)/4=-1 Объединение: x=-pi/2+2pi*n x=(-1)^(n+1)*pi/6+ pi*k , где n,k принадлежат Z
Гость:
2 - cos 2x + 3 sin x = 0 2-2cos^2(x)+1+3sinx=0 2-2(1-sin^2(x))+1+3sinx=0 2sin^2(x)+3sin(x)+1=0 D=9-8=1 sinx=(-3-1)/4=-1 sinx=(-3+1)/4=-0.5 x=-П/2+Пn x=(-1)^(n+1)*arcsin(0.5)+Пn x=(-1)^(n+1)*П/6+Пn
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