Грузы, ввозимые в Центральную Россию? Причины?
Українська література
Грузы, ввозимые в Центральную Россию? Причины?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нефть вывозим(у нас её много) ATI технологии покупаем( у нас не развито)
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