при поджаривания  зерна  кофе  теряет 12 %  своего  веса . сколько   кг  кофе  необходимо  ,  чтобы  получить  4,4  кг  поджаренного  кофе?

Математика
при поджаривания  зерна  кофе  теряет 12 %  своего  веса . сколько   кг  кофе  необходимо  ,  чтобы  получить  4,4  кг  поджаренного  кофе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-12=88% 4,4-88 х-100 440=88х х=5 ответ: 5кг
Гость:
то есть остается 88% что есть 4.4кг кофе, значит чтобы найти начальную массу 4.4/0.88=5кг 
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