при поджаривания зерна кофе теряет 12 % своего веса . сколько кг кофе необходимо , чтобы получить 4,4 кг поджаренного кофе?
Математика
при поджаривания зерна кофе теряет 12 % своего веса . сколько кг кофе необходимо , чтобы получить 4,4 кг поджаренного кофе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-12=88% 4,4-88 х-100 440=88х х=5 ответ: 5кг
Гость:
то есть остается 88% что есть 4.4кг кофе, значит чтобы найти начальную массу 4.4/0.88=5кг
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