Детеныш кита за сутки потребляет 300 кг молока,в котором белки составляют 12%,жиры-22 % и молочный сахар-2 %.Сколько килограммов белков, жиров и сахара потребляет детеныш кита за неделю?

Математика
Детеныш кита за сутки потребляет 300 кг молока,в котором белки составляют 12%,жиры-22 % и молочный сахар-2 %.Сколько килограммов белков, жиров и сахара потребляет детеныш кита за неделю?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)белков за сутки? 300*0,12=36 кг белков за неделю? 36*7=252 кг 2)жиров за сутки? 300*0,22=66 кг жиров за неделю? 66*7=462 кг 3)сахара за сутки? 300*0,02=6 кг сахара за неделю? 6*7=42 кг 4)всего за неделю? 252+462+42=756 кг или (36+66+6)*7=756 кг
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