Мальчик имеет массу 50кг.Чему равна сила давления , которую он оказывает на пол?
Физика
Мальчик имеет массу 50кг.Чему равна сила давления , которую он оказывает на пол?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: решение: m=50кг | F=mg F=50кг*9.81 м/с^2 g=9,81 м\с^2 | F=490.5Н ____________|Ответ: F=490,5н. F-?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Вычислите объем водорода, выделившийся при взаимодействии натрия массой 4,6 г с этиловым спиртом массой 30 г (н. у.).
Химия
Какова масса меди, которую можно получить из раствора, содержащего 3 моля хлорида меди (2-ух валентный)?
Математика
Детеныш кита за сутки потребляет 300 кг молока,в котором белки составляют 12%,жиры-22 % и молочный сахар-2 %.Сколько килограммов белков, жиров и са...
Українська література