Вычислите объем водорода, выделившийся при взаимодействии натрия массой 4,6 г с этиловым спиртом массой 30 г (н. у.).
Химия
Вычислите объем водорода, выделившийся при взаимодействии натрия массой 4,6 г с этиловым спиртом массой 30 г (н. у.).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]2C_2H_5OH+2Na=2C_2H_5ONa+H_2[/latex] n(Na)=4.6/23=0.2моль n(C2H5OH)=30/46=0.65моль(избыток) n(H2)=0.2/2=0.1моль V(H2)=0.1*22.4=2.24л
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