Органическое вещество содержит углерод (массовая доля 84,21% ) и водород ( 15, 79 %). Плотность паров вещества по воздуху составляет 3, 93. Определите формулу алкана.
Химия
Органическое вещество содержит углерод (массовая доля 84,21% ) и водород ( 15, 79 %). Плотность паров вещества по воздуху составляет 3, 93. Определите формулу алкана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(CnH2n+2)=3.93*29=114г/моль пропорция: 84,21/12:15,79/1=7,0175:15,79=1:2,25=4:9 простейшая формула: С4Н9(молярная масса 57) значит формула [latex]C_8H_{18}[/latex]
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