один из двух подъемных кранов разной мощности может разгрузить баржу на 3 часа быстрее чем другой. При совместной работе им потребовалось бы затратить на разгрузку баржи 6ч 40мин сколько времени требуется каждому крану чтобы ра...

Математика

один из двух подъемных кранов разной мощности может разгрузить баржу на 3 часа быстрее чем другой. При совместной работе им потребовалось бы затратить на разгрузку баржи 6ч 40мин сколько времени требуется каждому крану чтобы разгрузить баржу.

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