один из двух подъемных кранов разной мощности может разгрузить баржу на 3 часа быстрее чем другой. При совместной работе им потребовалось бы затратить на разгрузку баржи 6ч 40мин сколько времени требуется каждому крану чтобы ра...
Математика
один из двух подъемных кранов разной мощности может разгрузить баржу на 3 часа быстрее чем другой. При совместной работе им потребовалось бы затратить на разгрузку баржи 6ч 40мин сколько времени требуется каждому крану чтобы разгрузить баржу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первый кран разгрузить баржу за х минут, тогда второй кран разгрузить ее за х+180 минут. При совместной работе им потребовалось затратить 6 часов 40 минут = 6*60+40=400 минут. Составим уравнение: х+х+180=400 2х=400-180 2х=220 х= 220/2 х=110 минут = 110/60 = 1час 50 минут – разгрузил баржу первый кран. х+180= 290 мин = 290/60 = 4ч 50минут Ответ: Первый кран разгрузил баржу за 1час50 минут, а второй кран - за 4часа 50минут.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Органическое вещество содержит углерод (массовая доля 84,21% ) и водород ( 15, 79 %). Плотность паров вещества по воздуху составляет 3, 93. Определ...