диэлектрики виды, свойства, применение

Физика
диэлектрики виды, свойства, применение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диэлектрики - вещество, которое плохо проводит электрический ток. Основное свойство диэлектрика состоит в способности поляризоваться во внешнем электрическом поле.Используют, как  электроизоляционные материалы
Гость:
Диэлектрики- это вещества, у которых нет свободных электрических зарядов- воздух.  
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