диэлектрики виды, свойства, применение

Диэлектрики - вещество, которое плохо проводит электрический ток. Основное свойство диэлектрика состоит в способности поляризоваться во внешнем электрическом поле.Используют, как электроизоляционные материалы

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Диэлектрики- это вещества, у которых нет свободных электрических зарядов- воздух.