Туристы проехали на автобусе 48 км,а потом прошли пешком половину того расстояния,что проехали на автобусе .Какое расстояние преодолели туристы?
Математика
Туристы проехали на автобусе 48 км,а потом прошли пешком половину того расстояния,что проехали на автобусе .Какое расстояние преодолели туристы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48:2=24 км прошли пешком 48+24=72 км ответ туристы преодолели 72км
Гость:
48 : 2 = 24 (км) они прошли пешком 48+24=72(км) прошли туристы всего
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