Туристы проехали на автобусе 48 км,а потом прошли пешком половину того расстояния,что проехали на автобусе .Какое расстояние преодолели туристы?

Математика

Туристы проехали на автобусе 48 км,а потом прошли пешком половину того расстояния,что проехали на автобусе .Какое расстояние преодолели туристы?

Автор: Гость