почему быстро летящая пуля пробивает в пластиковом стакане с водой лишь 2 маленьких отверстия ,а стакан из стекла разбивает а дребезги?
Физика
почему быстро летящая пуля пробивает в пластиковом стакане с водой лишь 2 маленьких отверстия ,а стакан из стекла разбивает а дребезги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пластмассовый стакан при движении внутри него пули деформируется, увеличиваясь в объеме на величину объема пули, а стеклянный стакан на это не способен и под действием силы давления воды раскалывается.
Гость:
У обычного кварцевого стекла слабые межатомные связи-поэтому, оно хрупкое, у пластика эти связи прочнее и образуют цепочки, способные выдержать(демпфировать) колеббания на перифирии, вызванные ударом пули.
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