Два одинаковых крана разгружали баржу с грузом.Первый кран работал на 3 часа дольше и разгрузил на 27 тон больше,чем второй.Сколько тонн груза разгрузили оба крана,если первый работал 8 часов?

Математика

Два одинаковых крана разгружали баржу с грузом.Первый кран работал на 3 часа дольше и разгрузил на 27 тон больше,чем второй.Сколько тонн груза разгрузили оба крана,если первый работал 8 часов?

Автор: Гость