Два одинаковых крана разгружали баржу с грузом.Первый кран работал на 3 часа дольше и разгрузил на 27 тон больше,чем второй.Сколько тонн груза разгрузили оба крана,если первый работал 8 часов?
Математика
Два одинаковых крана разгружали баржу с грузом.Первый кран работал на 3 часа дольше и разгрузил на 27 тон больше,чем второй.Сколько тонн груза разгрузили оба крана,если первый работал 8 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27:3=9 тонн за 1 час 8*9=72 тонны груза первый кран разгрузил 8-3=5часов работал второй кран 5*9=45 тонн разгрузил второй 72+45=117 тонн разгрузили оба ответ 117 тонн груза разгрузили оба крана
Гость:
27/3=9(т)за 1 час. 8*9=72(т)разгрузил груза первый кран. 8-3=5(ч)второй кран 5*9=45(т)разгрузил второй кран 72+45=117(т) ответ:
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