помогите как решить задачу.в куске 112м материи. из11/16 куска сшили детские костюмы. Сколько метров материи осталось?
Математика
помогите как решить задачу.в куске 112м материи. из11/16 куска сшили детские костюмы. Сколько метров материи осталось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
112* (1-11/16)=112*5/16=35м
Гость:
112*11/16=77м осталось 112-77=35м
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